Фонд энергоэффективности упростил процедуру получения грантов на утепление домов

Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил изменения в программу утепления домов "Энергодом", которыми упростил процедуры подачи и рассмотрения заявок от ОСМД.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда энергоэффективности.

6 февраля Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил изменения в Программу поддержки энергомодернизации многоквартирных домов "Энергодом", а также других документов, которые являются неотъемлемой частью программы.

Отмечается, что новая версия программы предусматривает значительное упрощение процесса подачи заявок на утепление домов от ОСМД и их рассмотрения Фондом.

Текст Программы в новой редакции должен быть опубликован на сайте Фонда энергоэффективности в ближайшее время.

Кроме того, Наблюдательный совет дал согласие на одобрение проектов по утеплению домов, стоимость каждого из которых превышает 5 млн грн. Совокупная стоимость утвержденных проектов составляет более 41 млн грн.

Сообщается, что с сентября 2019 года Фонд энергоэффективности получил 27 заявок на термомодернизацию, из которых 23 предусматривают комплексное утепление жилых домов. Пять ОСМД уже получили первый транш от Фонда.

Напомним:

В сентябре 2019 года полноценно заработал государственный Фонд энергоэффективности, начав прием заявок по программе "Энергодом". Сейчас Фонд работает только с ОСМД.

Программа "Энергодом" предусматривает частичное возмещение расходов на утепление домов в размере 40% стоимости для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный". Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

Эксперты по энергоэффективности неоднократно отмечали сложности процедур Фонда для ОСМД и потребность в их упрощении.

С целью ускорения процесса подготовки и подачи заявок в Фонд энергоэффективности в декабре 2019 года Кабмин объявил о привлечении муниципалитетов в качестве третьей стороны в отношения между Фондом и ОСМД. В 2020 году планируется выбрать 10 пилотных городов, в которых за год должно быть утеплены 1 тыс домов. В бюджете на это предусмотрено 6,8 млрд грн.

Роман Скляров, ЭП