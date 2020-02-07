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АМКУ обязал Мининфраструктуры пересчитать портовые сборы

Пятница, 7 февраля 2020, 17:34
 

Антимонопольный комитет обнаружил, что Мининфраструктуры утвердило ставки портовых сборов при отсутствии соответствующей методики и без соответствующего экономического обоснования.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что Комитет исследовал этот вопрос по заявлению ООО "СП "Нибулон".

"По закону размеры портовых сборов - корабельного, причального, канального и других - должны устанавливаться для каждого морского порта в соответствии с утвержденной методикой, а средства от этих сборов направляются исключительно по целевому назначению - для финансирования содержания соответствующих сооружений", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что АМКУ признал действия Мининфраструкутры по установке размеров ставок портовых сборов нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных действий органа власти, которые могут привести к искажению конкуренции.

Также АМКУ обязал министерство в течение 4 месяцев разработать и утвердить прозрачную и недискриминационную методику расчета размеров ставок портовых сборов.

Экономическая правда

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ТЭК порт Мининфраструктуры

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