Доллар по 27 гривен: В НБУ подсчитали, как на экономику повлиял бы фиксированный курс
Если бы в 2019 году курс доллара зафиксировали на уровне 27 гривен, то экономика Украины росла бы быстрее, однако выше была бы и инфляция.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.
В частности, если бы курс доллара зафиксировали бы на уровне 27 гривен за доллар в апреле 2019 года, то темпы роста ВВП ускорились бы, но намного выше был бы уровень инфляции.
"При таком сценарии реальный ВВП рос бы быстрее, но всего на 0,1 процентного пункта и 0,3 процентного пункта в 2019 и 2020 годах из-за временных преимуществ для экспортного сектора.
Однако преимущества для роста быстро бы исчезли, а в долгосрочном периоде экономика понесла бы потери", - подчеркнули в НБУ.
Также подчеркивается, что из-за высокой инфляции НБУ не смог бы снизить размер учетной ставки (сейчас - 11%).
"Краткосрочные преимущества в виде ценовой конкурентоспособности иссякли бы из-за высокой инфляции", - говорится в отчете.
В НБУ заявляют, что сейчас курс гривни соответствует состоянию украинской экономики, а политика НБУ с 2015 года больше не направляется на фиксацию курса валют.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua