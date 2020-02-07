Доллар по 27 гривен: В НБУ подсчитали, как на экономику повлиял бы фиксированный курс

Если бы в 2019 году курс доллара зафиксировали на уровне 27 гривен, то экономика Украины росла бы быстрее, однако выше была бы и инфляция.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

В частности, если бы курс доллара зафиксировали бы на уровне 27 гривен за доллар в апреле 2019 года, то темпы роста ВВП ускорились бы, но намного выше был бы уровень инфляции.

"При таком сценарии реальный ВВП рос бы быстрее, но всего на 0,1 процентного пункта и 0,3 процентного пункта в 2019 и 2020 годах из-за временных преимуществ для экспортного сектора.

Однако преимущества для роста быстро бы исчезли, а в долгосрочном периоде экономика понесла бы потери", - подчеркнули в НБУ.

Также подчеркивается, что из-за высокой инфляции НБУ не смог бы снизить размер учетной ставки (сейчас - 11%).

"Краткосрочные преимущества в виде ценовой конкурентоспособности иссякли бы из-за высокой инфляции", - говорится в отчете.

В НБУ заявляют, что сейчас курс гривни соответствует состоянию украинской экономики, а политика НБУ с 2015 года больше не направляется на фиксацию курса валют.

Экономическая правда