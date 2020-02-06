Китайские компании планируют создать конкурента Google Play — СМИ

Китайские компании Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo объединяют усилия для создания конкурента Google Play - платформы для производителей игрового, музыкального, кино- и телеконтента.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что компании объединятся в Глобальный альянс разработчиков услуг.

По словам источников издания, Альянс планировали запустить в марте, но не ясно, как на это повлияет эпидемия коронавируса в Китае.

На прототипе сайта GDSA сообщается, что сначала платформа будет охватывать девять регионов, включая Индию, Индонезию и РФ.

"С помощью альянса компании смогут использовать свои преимущества в различных регионах: в Xiaomi сильная база пользователей в Индии, в Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии, а в Huawei - в Европе", - заявила вице-президент мобильного направления аналитической фирмы Canalys Николь Пен.

Все 4 компании отказались комментировать изданию эту информацию. Google также не ответил на запрос о комментариях.

Отмечается, что по итогам 2019 года Google заработал 8,8 млрд долларов в глобальном масштабе в магазине Play. Также компания получает около 30% комиссионных от продажи фильмов, книг и приложений.