Дубилет: Я обязательно вернусь в бизнес

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что после работы в правительстве обязательно вернется в бизнес.

Об этом он сказал в эфире hromadske.

Дубилета спросили, сколько лет он планирует быть у власти, является ли Кабмин работой, где можно развиваться, и допускает ли он, что вернется в бизнес.

"Я обязательно вернусь в бизнес. Я не знаю когда. То, что эта работа развивает, то это 100%. Просто тот объем информации, которую я узнаю для себя ежедневно - это просто что-то невероятное. Это в принципе одна из тех причин, почему я сюда пошел", - заявил Дубилет.

"Раньше я не догадывался о таких вещах, как реформа образования, медицинская реформа или какие-то другие вопросы. Было понимание на уровне публикаций в СМИ. А сейчас, когда я во все это погружен изнутри, особенно на моей должности, когда я достаточно тесно работаю с каждым министерством.

Поэтому у меня сейчас темп саморазвития очень такой значительный. Это мне очень нравится", - добавил он.

Читайте также: Променять Monobank на Кабмин: Дмитрий Дубилет о бывших партнерах, госслужбе и борьбе с "жестью"