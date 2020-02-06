Дубилет: Я обязательно вернусь в бизнес
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что после работы в правительстве обязательно вернется в бизнес.
Об этом он сказал в эфире hromadske.
Дубилета спросили, сколько лет он планирует быть у власти, является ли Кабмин работой, где можно развиваться, и допускает ли он, что вернется в бизнес.
"Я обязательно вернусь в бизнес. Я не знаю когда. То, что эта работа развивает, то это 100%. Просто тот объем информации, которую я узнаю для себя ежедневно - это просто что-то невероятное. Это в принципе одна из тех причин, почему я сюда пошел", - заявил Дубилет.
"Раньше я не догадывался о таких вещах, как реформа образования, медицинская реформа или какие-то другие вопросы. Было понимание на уровне публикаций в СМИ. А сейчас, когда я во все это погружен изнутри, особенно на моей должности, когда я достаточно тесно работаю с каждым министерством.
Поэтому у меня сейчас темп саморазвития очень такой значительный. Это мне очень нравится", - добавил он.
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