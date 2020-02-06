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Кабмин усовершенствовал регистрацию земельных участков, уровень отказов сократится до 4% — Гончарук

Четверг, 6 февраля 2020, 18:59
 

Заработала бесплатная функция проверки обменных XML-файлов, необходимых для регистрации земельных участков, уровень отказов в регистрации сократится до 4%.

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук через Telegram-канал.

"Отныне, если вы подаете документы для регистрации земельного участка, ваш файл может быть автоматически проверенный программой и вы получите обратную связь с перечнем ошибок, вы допустили.

Раньше люди могли месяцами не получать ответа, а в случае обратной связи им не сообщалось о том, какую именно ошибку в файле они допустили", - пишет премьер.

Обменный XML-файл - это электронный документ, на основе которого вносятся сведения в систему Государственного земельного кадастра, он формируется и подписывается электронной цифровой подписью сертифицированного инженера-землеустроителя.

Кроме того, Гончарук заявляет, что при подаче электронного заявления на государственную регистрацию земельного участка предусмотрена возможность сделать ссылку на протокол проверки обменного файла.

Также есть возможность с QR-кодом проверить валидность файла.

Напомним:

Верховная Рада 4 февраля приняла законопроект №2379, который дает законодательные возможности начать национальную инвентаризацию лесов.

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Гончарук

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