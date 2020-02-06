Дубилет о привязке SIM-карт к паспорту: Не время

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что на сегодняшний день не время внедрять продажу мобильных SIM-карт в привязке к паспортам

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь SIM-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и для граждан, и для бизнеса", - отметил Дубилет, отвечая на вопрос, будет ли в Украине введена привязка мобильных SIM-карт к паспорту.

По его словам, сейчас фокус власти должен быть в том, чтобы как можно больше все дерегулировать, а потом уже "докручивать гайки", если будет такая необходимость.

"Сейчас так много реформ в сфере дерегуляции, что отвлекать и наше внимание, и внимание общества не время, как и вызвать этим дополнительное общественное беспокойство", - сказал Дубилет.

Напомним:

В сентябре 2019 года депутаты от партии "Слуга народа" подали в Верховную Раду законопроект, предусматривающий с 2024 года нововведение - чтобы украинцы при покупке SIM-карты обязательно заключали договор с оператором и регистрировали телефон.

Позже народный депутат Федиенко отозвал законопроект с целью его доработки.

Экономическая правда