Черногория и Хорватия прекратили доставку посылок из Китай из-за коронавируса

Почта Черногории предупредила граждан, что доставка посылок из Пекина и Шанхая приостановлена на неопределенный период.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал CDM.

Почта объяснила, что из-за распространения нового типа коронавируса авиакомпании приостановили полеты в Китай, из-за чего доставка заказов в Черногорию стала невозможной.

Хорватская почта также прекратила доставку небольших посылок из Китая. Получив сообщение от KLM, Lufthansa и Turkish Airlines о том, что они приостановили полеты в Китай, чтобы предотвратить распространение коронавируса, почтовая служба предупредила о проблемах из доставкой.

Это означает, что небольшие посылки, заказанные через Aliexpress из Китая, не смогут быть отправлены в это время.

"Ежемесячно из Китая поступает около миллиона отправлений, и общее количество посылок неуклонно растет в последние годы, до 20 процентов ежегодно", - отметили в почтовой службе Хорватии.

Напомним:

Компания "Укрпочта" уверяет, что нет никаких доказательств распространения коронавируса через посылки и просит не распространять ложную информацию.

Позже в Укрпочте заявили, что сроки доставки почтовых отправлений из Китая могут быть изменены, потому что часть авиалиний сократили рейсы в Китай.

2-го февраля во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что из-за письма и посылки из Китая нельзя заразиться коронавируса 2019-nCoV.

"Европейская правда"