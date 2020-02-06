Uber Eats за год доставил 250 тысяч кг еды: какую кухню выбирают украинцы

Сервис по доставке еды из ресторанов Uber Eats за год работы в Киеве, Львове и Одессе доставил более чем 250 тыс. кг еды.

Об этом сообщает прес-релиз компании, передает Интерфакс-Украина.

"В Киеве первые строчки популярности заняли украинская и азиатская кухни. Во Львове пользователи чаще других выбирали кебабы и азиатские блюда, а в Одессе самыми популярными являются азиатские блюда - вок и рамен. Кроме того, во всех городах пользователи любят гамбургеры", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в UberEats подсчитали, что в Киеве и Одессе пиковые часы для заказа еды приходятся на обеденное время, в то время как жители Львова делают больше заказов во время ужина.

Заказ еды на завтрак наиболее популярен субботним утром. Самый пиковый день недели для заказов Uber Eats - пятница.

Напомним:

Как сообщалось, в феврале 2019 года компания Uber начала тестирование сервиса по доставке еды UberEats из ресторанов в Киеве. В октябре-2019 сервис по доставке еды заработал во Львове, в декабре-2019 – в Одессе.

Uber Eats доступен более чем в 500 городах в 36 странах.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Предоставляет услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах.