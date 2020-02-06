Зеленский о "государстве в смартфоне": мы третьи в Европе, у кого есть что-то подобное

Президент Владимир Зеленский поздравил приложение государственных онлайн-услуг "Дія" с релизом и заявил, что Украина стала третьей страной в Европе, которая имеет подобный сервис, отдельно он отметил, что на разработку не были потрачены государственные средства.

Об этом он заявил во время презентации проекта "Дія".

"Государство должно быть для человека просто сервисом. Удобным и самое главное - простым и понятным", - сказал президент.

Зеленский отметил, что благодаря мобильному приложению "Дія", который отныне доступен в Apple Store и Google Play, девять миллионов украинский могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

Глава государства отметил, что работа по созданию сервиса продолжалась всего полгода.

"Украина стала третьей страной Европы, которая имеет что-то подобное.

...Очень важно, что на создание этого приложения не было потрачено ни одной гривны из государственного бюджета", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортов.

"С помощью смартфона граждане Украины смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и т.д.", - отметил он.

Напоминаем:

В проект госбюджета на приложение и портал государственных услуг "Дія", а также на обучение цифровым навыками не было заложено средств.

11 декабря стало известно, что украинская власть запускает в бета-режиме мобильное приложение "Дія". Отмечалось, что первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто

Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение ввести электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году.

Кабмин на заседании 29 января разрешил использовать электронные удостоверения водителя для удостоверения личности пассажира в поездах, а также на внутренних авиарейсах.

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