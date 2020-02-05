В Украине запустили онлайн-сервис восстановления утраченных водительских прав

Теперь можно сделать онлайн-заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет на сайте МВД.

Об этом сообщает МВД.

"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя.

Вход в электронной кабинета водителя - с помощью квалифицированного электронной подписи (КЭП), который очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отмечается, что гражданам необходимо только прийти на 2 минуты в территориальный сервисный центр МВД, указанный в его электронной заявлении, и забрать уже готовое удостоверение водителя.

"Вскоре мы планируем расширять функционал, так же работать со свидетельствами о регистрации ТС и еще больше предоставлять электронных административных услуг" - добавил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Сообщается, что водитель получает уведомление в случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственными реестрами и базами.

Алгоритм получения услуги:

• после авторизации в ЕКВ (единый кабинет водителя) лицо подает заявление в электронной форме;

• к заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), справки из полиции (при необходимости) и действующей медицинской справки формы 083/о;

• заявление подписывается квалифицированным электронной подписью (КЭП) лица.

С помощью онлайн-сервиса водитель может заказать:

• обмен водительского удостоверения в случае замены персональных данных;

• получение водительского удостоверения взамен утраченного, похищенного или испорченного;

• замену водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия (при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи удостоверения водителя не более 2 административных нарушений ПДД).

Напомним:

В МВД сообщили, что с 5 февраля электронной подписи граждане могут получить на ID-паспорт.