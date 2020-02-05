В Украине запустили онлайн-сервис восстановления утраченных водительских прав
Теперь можно сделать онлайн-заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет на сайте МВД.
Об этом сообщает МВД.
"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя.
Вход в электронной кабинета водителя - с помощью квалифицированного электронной подписи (КЭП), который очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Отмечается, что гражданам необходимо только прийти на 2 минуты в территориальный сервисный центр МВД, указанный в его электронной заявлении, и забрать уже готовое удостоверение водителя.
"Вскоре мы планируем расширять функционал, так же работать со свидетельствами о регистрации ТС и еще больше предоставлять электронных административных услуг" - добавил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
Сообщается, что водитель получает уведомление в случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственными реестрами и базами.
Алгоритм получения услуги:
• после авторизации в ЕКВ (единый кабинет водителя) лицо подает заявление в электронной форме;
• к заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), справки из полиции (при необходимости) и действующей медицинской справки формы 083/о;
• заявление подписывается квалифицированным электронной подписью (КЭП) лица.
С помощью онлайн-сервиса водитель может заказать:
• обмен водительского удостоверения в случае замены персональных данных;
• получение водительского удостоверения взамен утраченного, похищенного или испорченного;
• замену водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия (при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи удостоверения водителя не более 2 административных нарушений ПДД).
Напомним:
В МВД сообщили, что с 5 февраля электронной подписи граждане могут получить на ID-паспорт.
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