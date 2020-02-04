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Минфин почти втрое уменьшил объемы продаж облигаций

Вторник, 4 февраля 2020, 18:45
 

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек в государственный бюджет 2,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Во время аукциона продавали облигации со сроком обращения полгода (на 270,8 млн грн), год (1,13 млрд грн) и на 3 года (943,5 млн грн).

"Средневзвешенная доходность 3-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 17 базисных пунктов и составила 9,84%.

Доходность 6-месячных бумаг составила 9,60% (уменьшение на 43 бп), 1-летних - 9,77% (уменьшение на 14 бп)", - говорится в сообщении.

Напомним:

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма 28 января Минфин привлек в государственный бюджет 6,3 млрд грн, впервые за более чем 5 лет выпустив 7-летние гривневые облигации.

Экономическая правда

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Минфин ОВГЗ

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