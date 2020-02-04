Vodafone Украина разместила дебютные евробонды на 500 миллионов долларов под 6,2%
Vodafone Украина разместила 5-летние еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов с купоном 6,2%
Об этом сообщает прес-служба инвесткомпании Dragon Capital, которая выступила совместным лид-менеджером сделки.
Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более 3 млрд дол.
Сообщается, что средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму 464 млн дол и на общие корпоративные цели.
Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировался среди международных инвесторов в Европе и США.
Напомним:
Ранее СМИ сообщали, что второй по величине украинский мобильный оператор Vodafone Ukraine 28 января начнет серию встреч с инвесторами, по итогам которых планирует разместить дебютные евробонды в долларах.
В ноябре 2019-го оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell - приобрела "Vodafone Украина" у российской телеком-компании МТС за 734 млн долларов.
Vodafone Ukraine является вторым по величине мобильным оператором в Украине и обслуживает 19,7 млн абонентов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua