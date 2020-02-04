Vodafone Украина разместила дебютные евробонды на 500 миллионов долларов под 6,2%

Vodafone Украина разместила 5-летние еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов с купоном 6,2%

Об этом сообщает прес-служба инвесткомпании Dragon Capital, которая выступила совместным лид-менеджером сделки.

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более 3 млрд дол.

Сообщается, что средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму 464 млн дол и на общие корпоративные цели.

Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировался среди международных инвесторов в Европе и США.

Напомним:



Ранее СМИ сообщали, что второй по величине украинский мобильный оператор Vodafone Ukraine 28 января начнет серию встреч с инвесторами, по итогам которых планирует разместить дебютные евробонды в долларах.

В ноябре 2019-го оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell - приобрела "Vodafone Украина" у российской телеком-компании МТС за 734 млн долларов.

Vodafone Ukraine является вторым по величине мобильным оператором в Украине и обслуживает 19,7 млн абонентов.

Экономическая правда