Британия запретит дизельные и бензиновые автомобили с 2035 года

Великобритания запретит продажу новых бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 - на пять лет раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в выступлении, посвященном программе следующего саммита ООН по климату, который пройдет в ноябре в Глазго, призвал другие страны объявить конкретные планы о достижении нулевого уровня вредных выбросов.

"Мы должны справиться с нашими выбросами CO2, и именно поэтому Британия призывает как можно скорее достичь нулевого уровня, чтобы каждая страна объявила достоверные цели", - сказал Джонсон.

Двухнедельный саммит COP26 рассматривается как момент истины для Парижского климатического соглашения 2015 года, чтобы убедить крупные страны, которые загрязняют окружающую среду, согласиться на более масштабное сокращение выбросов.

Великобритания обязалась достичь нулевого уровня к 2050 году, но глава политики британского отделения "Гринпис" Ребекка Ньюсом сказала, что Джонсону необходимо принять более широкие меры, чем переход на экологический транспорт.

"Нам необходимо полностью переосмыслить то, как мы живем нашу экономику, строим дома, передвигаемся и выращиваем пищу", - сказала она.

На дизельные и бензиновые модели авто все еще приходится 90% продаж в Британии, и потенциальные покупатели более экологичных моделей обеспокоены ограниченным количеством точек зарядки, ассортиментом определенных моделей и стоимости.

Правительство заявило, что в прошлом году он предоставил дополнительные 2,5 миллиона фунтов (3,25 миллиона долларов) для финансирования установки более 1000 новых точек зарядки электромобилей на улицах жилых районов. Также предоставлены инвестиции для развития технологии электромобилей.

Европейская правда