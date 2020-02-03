Кому и на что государство выдало первый "доступный" кредит под 7%

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о предпринимателе из Винницы, которому государственный банк в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" дал деньги на сеть собственных продуктовых магазинов.

Источник: Алексей Гончарук

Дословно: "Сумма кредита составила 1,5 млн грн на срок до 5 лет под 7%.

Эти средства молодой предприниматель из Винницы направит на развитие сети собственных продуктовых магазинов – оборудование нового супермаркета площадью 903 м²".

К сведению: Процент зависит от размера и типа бизнеса:

- 5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места;

- 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, не создается новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;

- 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Узнать больше: Как получить "доступные кредиты" под 5-9% годовых

Напомним:

Четыре государственных банка - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк заключили с Фондом развития предпринимательства соглашение об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Предварительные заявки в Приватбанке на полученные льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже подали 9 279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.