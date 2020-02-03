Минэкономики отменило 27 тысяч санкций для импорта и экспорта

Министерство экономики отменило действие более 27 тысяч санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранных субъектов хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает министр экономики Тимофей Милованов.

"Наконец отменено действие более 27 тысяч санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранных субъектов хозяйственной деятельности.

На рынке знают, что это была коррупционная составляющая. И мы ее наконец уничтожили. Несмотря на серьезное сопротивление", - пишет Милованов.

По словам министра, санкции ВЭД традиционно были инструментом влияния на бизнес и усложняли жизнь предпринимателям.

"С началом валютной либерализации, после того как проголосовали закон О валюту, санкции должны были быть отменены. Но имела место "юридическая несогласованность," по которой страдали экспортеры.

Мы отменили даже "старые" санкции, то есть отмена получила обратное действие. Это и есть наша миссия - упрощать жизнь бизнесу, а не усложнять его", - резюмирует министр.

Напомним, недавно организация экономического сотрудничества и развития (OECD) перевела Украину с 7-й до 6-й группы страновых рисков.