Партия власти в Германии выступила против ограничения скорости на автобанах

Баварская партия "Христианско-социальный союз" (ХСС), которая является партнером в действующем правительстве Германии, начала кампанию против ограничения скорости на автобанах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Вопрос возник в немецкой политике на фоне растущих проблем окружающей среды и последних исследований, которые свидетельствуют о том, что введение ограничения скорости может спасти жизнь на немецких автомагистралях.

По данным ХСС, их петиция против введения ограничений скорости за первые два дня набрала 10 тысяч подписей. Генеральный секретарь ХСС Маркус Блюм связывает его популярность с обратным эффектом против "постоянных запретов".

Этот вопрос разделяет коалицию Германии. Социал-демократы выступают за ограничение скорости, а значительная часть христианских демократов (две сестринские партии - Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз - ХДС / ХСС) - против.

Однако с Андреасом Шеером (ХСС), откровенным противником ограничений скорости на автобанах, возглавляющим Министерство транспорта, маловероятно, что Германия вскоре введет эти ограничения скорости.

Ранее правительственная экспертная комиссия выдвинула инициативу по ограничению скорости движения на автобанах до 130 километров. Эксперты сделали предложения по сокращению выбросов углекислого газа в транспортной сфере ФРГ до 2030 года, однако в правительстве заверили, что не планируют ограничений.

Напомним, в соседних Нидерландах дневное ограничение усилили до 100 км/ч.

Европейская правда