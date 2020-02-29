Коронавирус против экономики: правительство готовит план противодействия инфекции

Кабинет министров готовит план противодействия коронавирус по трем разным сценариям.

Об этом сообщил Тимофей Милованов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

По словам министра экономики, согласно базовому сценарию, тот, который существует сейчас, трудностей от распространения коронавируса не будет.

"У нас ... постоянно идут совещания, где мы проверяем способность различных отраслей отреагировать на три сценария и готовимся к тому, чтобы у нас был конкретный план действий на все сценарии.

Например, сегодня было совещание с участием НБУ, Минфина и нашего министерства, где мы обсудили опыт других стран и готовили свои планы. Думаю, за две недели у нас конкретный план будет ", - отметил он.

Также рассматривается "сценарий второго уровня" и самый сложный сценарий, это тот, который сейчас происходит в Китае. В то же время, считает Милованов, последний сценарий в Украине маловероятен.

Напомним:

"Укрзализныця" подготовила план мероприятий по профилактике распространения коронавируса, среди них закупка респираторов и перчаток, медпункты на вокзалах и помещения для изоляции.

29 января в Минекономики заявили, что влияние китайского коронавируса на экономику Украины будет минимальным из-за незначительного объема внешнего туризма в стране.

30 января в Нацбанке сообщили, что не ожидает, что вспышка китайского коронавируса повлияет на макроэкономические показатели Украины в долгосрочной перспективе.

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Украинская правда