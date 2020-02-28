В Украине разблокируют спутниковые каналы

Президент Украины и медиагруппы договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов

Источник: пресс-служба президента Украины

Прямая речь Зеленского: "Мы имеем просто множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий".

Детали: Зеленский отметил, что этот вопрос касается не только бизнеса медиа-групп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины, поскольку в результате кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

Зеленский отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет возможность ввести мораторий на кодирования спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем.

В ходе встречи Зеленский предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" к 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала, чтобы расширить покрытие цифровым телевидением территории государства и облегчить доступ населения к телевещанию.

Также "Зеонбуд" до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Вместе с тем президент и представители медиа-групп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированный спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы.

Что было раньше: Накануне украинские вещатели 1+1 медиа и Медиа Группа Украина призвали Зеленского не вводить мораторий на блокирование спутниковых каналов.

Перед этим Верховная Рада поддержала запрос депутата от "Слуги народа" Николая Задорожного к президенту о введении моратория кодирования спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов.

Напомним:

Четыре медиагруппы - StarLightMedia, "1+1 медиа", "Медиа Группа Украина" и "Интер медиа групп" - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.

В Украине работают два больших спутниковых оператора - Viasat и Xtra TV. Чтобы иметь возможность пользоваться услугами этих компаний, абоненты "Открытого спутника" должны установить провайдерский приемник и ежемесячно платить абонентскую плату.

В открытом доступе остаюся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.

Украинская правда