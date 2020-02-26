Все разделы
Укр / Рус

Вопрос Кабмина решится в ближайшие две недели – источники

Среда, 26 февраля 2020, 10:15
 

Решение об обновлении Кабинета министров решится в ближайшие две недели.

Источник: собеседники "Украинской правды" во властных кругах

Детали: Президент Владимир Зеленский еще колеблется, что делать с Алексеем Гончаруком – оставлять на посту премьер-министра или менять.

В окружении президента называют такие причины, почему Зеленский стал думать о его замене: слабая эффективность Кабмина и "социология", которая показывает падение доверия к правительству и лично к Гончарку.

По словам источников УП, Сергей Тигипко – не единственный кандидат на замену, он просто "засветился".

Говорят еще о Валерии Хорошковскои, но это "скорее он так хочет, чем реально является кандидатом".

Между тем, в парламенте есть голоса за отставку Гончарука – он лишь должен написать сам заявление, потому что у него годовой иммунитет до 29 августа.

А вот на назначение премьером, например, Тигипко голосов может не хватить.

Очевидно, президенту еще предстоит убедить депутатов поддержать новую кандидатуру на премьера.

Читайте также: ПереЗЕгрузка. Как Зеленский готовится сменить правительство Гончарука

Как работает правительство Гончарука. Кто чей министр, закрытые заседания Кабмина и угрозы ротации

Роман Кравец, УП

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский подумывает сменить Гончарука на Тигипко 26 февраля 2020, 09:00
Кабмин утвердил Положение об Офисе финконтроля: чем будет заниматься новый орган 19 февраля 2020, 15:16
Кабмин повысил штрафы злоупотребления с подключением бизнеса к электросетям 19 февраля 2020, 12:57
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!