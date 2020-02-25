Рост мировой экономики в 1 полугодии будет ниже 2,5% — Всемирный банк

Темпы глобального экономического роста в первом полугодии 2020 года, вероятно, будут ниже 2,5%, прогнозирующихся Всемирным банком (ВБ) на весь текущий год.

Об этом заявил президент ВБ Дэвид Малпасс, передает Интерфакс-Украина.

"Хорошая новость в том, что этот прогноз чуть выше темпов подъема в 2019 году, плохая - в том, что в первом полугодии рост замедлится из-за коронавируса", - сказал Малпасс, выступая на конференции, организованной Национальной ассоциации экономики бизнеса.

"Стоит отметить, что, даже если темпы глобального экономического подъема достигнут 2,5%, этого будет недостаточно, чтобы реально подстегнуть рост в развивающихся странах", - отметил Малпасс.

По его словам, проблема распространения коронавируса является темой номер один в ВБ.

"Мы ищем пути, как принять ответные меры или сделать ресурсы доступными для развивающихся стран, - заявил Малпасс. - Мы также очень близко сотрудничаем со Всемирной торговой организацией (ВТО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, и у нас в распоряжении есть ряд инструментов, которые ВБ может задействовать в случае пандемии".

Напомним:

Согласно январскому прогнозу ВБ, темпы глобального экономического роста в 2020 году ускорятся до 2,5% с 2,4% в 2019 году.