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Россия назначила торгового представителя в Украине

Вторник, 25 февраля 2020, 13:58
 

Российская Федерация назначила торговым представителем в Украине Андрея Бабко, который до этого занимал должность торгпреда в Армении.

Источник: официальный портал правовой информации РФ

Дословно: "Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Украине, освободив его от занимаемой должности".

Детали: Распоряжение подписали 18 февраля, а 25 февраля опубликовали на официальном сайте.

По информации "Интерфакса", Бабко станет первым торгпредом РФ в Украине с 2012 года. До этого он с 2013 года занимал аналогичную должность в Армении.

Предыдущий торгпред в Украине Сергей Иванов вышел на пенсию в 2012 году. С тех пор должность была вакантной, а обязанности торгового представителя выполнял Сергей Соломин.

Украинская правда

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