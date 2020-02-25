Россия назначила торгового представителя в Украине
Российская Федерация назначила торговым представителем в Украине Андрея Бабко, который до этого занимал должность торгпреда в Армении.
Источник: официальный портал правовой информации РФ
Дословно: "Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Украине, освободив его от занимаемой должности".
Детали: Распоряжение подписали 18 февраля, а 25 февраля опубликовали на официальном сайте.
По информации "Интерфакса", Бабко станет первым торгпредом РФ в Украине с 2012 года. До этого он с 2013 года занимал аналогичную должность в Армении.
Предыдущий торгпред в Украине Сергей Иванов вышел на пенсию в 2012 году. С тех пор должность была вакантной, а обязанности торгового представителя выполнял Сергей Соломин.
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