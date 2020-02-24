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Пассажирам прямых рейсов из Италии в аэропортах Киева будут мерить температуру

Понедельник, 24 февраля 2020, 17:44
 

Пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"Нами принято решение, и сегодня с 20:00 все прямые рейсы... все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку... Я подчеркиваю, это аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Из других аэропортов никакие регулярные рейсы не выполняются", - сказал он на брифинге о ситуации с противодействием распространению коронавируса в Киеве в понедельник.

Кроме того, добавил Дейнеко, начиная с утра вторника температуру будут проверять пассажирам на пункте пропуска автомобильного сообщения "Тиса" в Закарпатской области.

Напомним, количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии в понедельник, 24 февраля, выросло до шести человек. 225 человек - инфицированы.

Италия - на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.

В то время как количество случаев заражения возрастает, нулевой пациент, который стал источником эпидемии в стране, до сих пор не найден.

Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.

Европейская правда

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Италия авиа Киев

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