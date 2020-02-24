Ryanair перестанет летать из Киева в Стокгольм

Авиакомпания Ryanair с апреля текущего года прекратит выполнение полетов по маршруту Киев-Стокгольм (Скавста).

Об этом пишет ЦТС, со ссылкой на информацию в системе бронирования перевозчика

Последняя дата, на которую еще можно купить билет на перелет по указанному направлению, это 27 марта.

Отметим, что, как и в случае с рейсами Киев-Стокгольм, на рейсы Киев-Нюрнберг на сайте Ryanair также отсутствует возможность забронировать билеты на даты после 27 марта.

Напомним, что рейсы в столицу Швеции стали одними из первых, которые из Украины начал в 2018 году выполнять ирландский лоукостер.

В начале декабря 2019 года стало известно, что Ryanair закроет базы в Стокгольме и Нюрнберге из-за задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX.





