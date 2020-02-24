Ryanair перестанет летать из Киева в Стокгольм
Авиакомпания Ryanair с апреля текущего года прекратит выполнение полетов по маршруту Киев-Стокгольм (Скавста).
Об этом пишет ЦТС, со ссылкой на информацию в системе бронирования перевозчика
Последняя дата, на которую еще можно купить билет на перелет по указанному направлению, это 27 марта.
Отметим, что, как и в случае с рейсами Киев-Стокгольм, на рейсы Киев-Нюрнберг на сайте Ryanair также отсутствует возможность забронировать билеты на даты после 27 марта.
Напомним, что рейсы в столицу Швеции стали одними из первых, которые из Украины начал в 2018 году выполнять ирландский лоукостер.
В начале декабря 2019 года стало известно, что Ryanair закроет базы в Стокгольме и Нюрнберге из-за задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua