Кредобанк снижает ставки по ипотечным кредитам до 14% годовых (укр)

"Кредобанк" вдруге за останні 3 місяці знижує відсоткові ставки за кредитами на придбання житлової нерухомості для фізичних осіб та рефінансування кредитів під заставу нерухомості.

Відтепер у банку можна отримати іпотечний кредит або рефінансувати кредит під заставу нерухомості за ставкою від 14% річних, що є однією з найвигідніших пропозицій на ринку України.

Іпотечний кредит за фіксованою ставкою від 14% річних на перші 3 роки кредитування можна отримати на придбання житла на вторинному ринку за умови участі власними коштами від 40% вартості об’єкта кредитування.

У разі участі власними коштами від 20% до 39% відсоткова ставка на перші 3 роки кредитування складе від 15% річних.

При купівлі нерухомості на первинному ринку відсоткова ставка на перші 3 роки кредиту складе від 15% річних при участі власними коштами від 40% та від 16% річних при участі власними коштами від 20% до 39% вартості об’єкта, що купується.

Після перших трьох років кредитування за іпотечним кредитом діє змінна відсоткова ставка, що розраховується з маржею банку на базі UIRD3M – індикативної ставки Українського індексу ставок за 3-місячними депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України.

Термін кредитування – до 20 років.

"Кредобанк вдруге знижує базові відсоткові ставки за іпотечними кредитами, що відповідає сучасним ринковим тенденціям та є результатом дій Національного банку України зі сприяння фінансової стабільності, передбачених меморандумом про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та НБУ. Сподіваємось, що нинішня пропозиція, яка є чи не найнижчою на українському ринку, дозволить багатьом українцям здійснити мрію мати власне житло, здешевити діючий іпотечний кредит завдяки рефінансуванню або ж отримати кредит на будь-які потреби під заставу нерухомості", – говорить директор департаменту роздрібних клієнтів АТ "Кредобанк" Орися Юзвишин.

Рефінансування під заставу нерухомості можливе для будь-яких кредитів, наданих фізичним особам банками та фінансовими компаніями.

Рефінансуванню підлягає заборгованість, яка обслуговується без прострочень. Відсоткова ставка за таким кредитом складає від 14% річних та не змінюється протягом перших трьох років кредитування.

Ставка за кредитом на поточні потреби під заставу нерухомості – від 16% на перший рік кредитування.

У подальші роки діє змінна відсоткова ставка, що розраховується на базі UIRD3M – індикативної ставки Українського індексу ставок за 3-місячними депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України.

Термін кредитування – до 20 років та залежатиме від цілі кредитування у первинного кредитора.

Довідка:

АТ "Кредобанк" заснований у Львові у 1990 році, віднесений Національним банком України до системно важливих банків та входить до фінансової групи PKO Bank Polski – найбільшої фінансової інституції Польщі та однієї з найбільших фінансових груп Центрально-Східної Європи. Домінуючий підрозділ групи – найбільший банк Польщі PKO Bank Polski зі 100-літньою історією, найстійкіший з 48 банків Європи за результатами стрес-тестів Європейської адміністрації банківського нагляду (листопад 2018 р.).