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5 поездов задерживаются из-за непогоды — "Укрзализныця"

Понедельник, 24 февраля 2020, 10:06
 

"Укрзализныця" работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород - Киев, № 141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"В результате шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудованию на станции Ходоров, участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Собрания", - говорится в сообщении.

В УЗ приносят извинения за временные неудобства и призывают внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

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Укрзализныця

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