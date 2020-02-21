В январе рынок легковых авто ЕС сократился на 7,5%

В январе 2020 года рынок легковых авто ЕС сократился на 7,5% до 956 779 единиц, первое место по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила Германия - 246 300 авто.

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на Ассоциацию европейских производителей автомобилей.

"Существенные изменения в налогообложении, объявленные некоторыми государствами-членами ЕС на 2020 год, спровоцировали рост регистраций в декабре 2019 года, что объясняет январское падение. Также на охлаждение спроса повлияло ослабление глобальных экономических условий и неопределенность, вызванная выходом Великобритании из Европейского Союза", - говорится в сообщении.

В январе во Франции реализация новых авто снизилась на 13,4%, в Испании - на 7,6%, в ФРГ - на 7,3%, в Италии - на 6%.

Среди европейских производителей на первом месте VW Group (254 872 авто, при этом падение составило 0,4% по сравнению с январем 2019 года).

На втором месте PSA Group с результатом 158 719 проданных автомобилей, что на 12,9% меньше показателя годичной давности. Третий результат у Renault Group - 91 912 шт. (падение 16,3%)", - пишет "Укравтопром".