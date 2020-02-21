Зерновой терминал Cargill заявляет о давлении со стороны налоговой 

Крупный зерновой терминал Neptune, построенный при участии американской корпорации Cargill, заявляет о давлении со стороны Государственной налоговой службы в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба терминала.

"Несмотря на постоянный мониторинг инвесторов и кредиторов проекта…буквально с первого дня строительства терминал является предметом пристального внимания Главного управления ГНС в Одесской области", - сообщается в уведомлении.

Сообщается, что в 2019 году сотрудники управления провели на предприятии больше 50-ти дней.

Результатом последней внеплановой проверки стала претензия управления к предприятию на общую сумму более 30 млн гривен.

"Сотрудники, которые проверяли хозяйственную деятельность Neptune, среди прочего посчитали большое количество потребленных нами железнодорожных услуг – фиктивными, полностью проигнорировав почти 11 тысяч документов, предоставленных терминалом и доказывающих обратное", - сообщает пресс-служба терминала.

"По сути, своим решением налоговое управление отрицает сам факт хозяйственной деятельности терминала. Услуги по подаче вагонов с грузом на фронты выгрузки являются базовыми для работы предприятия, занимающегося перевалкой грузов", - сообщает пресс-служба.



Сообщается, что налоговая не оспаривает факт того, что Neptune переваливает зерновые с железнодорожного транспорта на суда.

При этом оспаривает факт реальности затрат, связанных с такими железнодорожными услугами.

По мнению Neptune, такие результаты проверки могут быть исключительно результатом недобросовестного подхода налоговиков.

"Стоит отметить, что налоговый орган по работе с большими плательщиками налогов, как и само управление Одесской области, никогда не предъявляли претензий к абсолютно идентичным услугам, потребляемым другими морскими терминалами в нашей акватории", - резюмируют в Neptune.