В 2019 году в Украину импортировали легковых авто на 3,6 миллиарда долларов

В 2019 году импорт легковых авто стоил Украине 3,6 млрд долларов - на эту сумму за год в страну вввезлы около 544 тысяч машин, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что закупки легковых авто выросли на 28% - до 95 600 штук, а импорт подержанных машин увеличился в 2,9 раза и составил 448 400 штук.

При этом, крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в 2019 году стала Япония (19 400 новых авто на сумму 469,3 млн долларов).

На старых авто больше всего заработала Германия, из которой украинцы импортировали 118,6 тысяч легковых авто с пробегом (535,9 млн долларов).

Экономическая правда