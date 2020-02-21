Аэропорты, "Укрпошта" и дороги: ЕС может профинансировать 10 госпроектов

Европейский инвестиционный банк обсуждает с украинскими партнерами из государственного сектора возможность финансирования 10 проектов в 2020 году.

Об этом сообщил глава представительства банка в Украине Жан-Эрик де Загон во время пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, среди обсуждаемых проектов - развитие аэропорта "Борисполь", траса М14 Мариуполь-Херсон, безопасность на дорогах, развитие городского общественного транспорта, инвестиционная программа "Укрпошты", завершение строительства Ташлыкской ГЭС.

Кроме того, обсуждается программа раннего восстановления Украины, проект улучшения энергоэффективности в муниципальных зданиях, проект создания в стране центров профессионально-технического образования и обучения, а также усиления безопасности газоснабжения.

Загон также сообщил, что в 2019 году ЕИБ профинансировал в Украине проекты на общую сумму 540 млн евро. По его словам, речь идет о двух проектах: реконструкция автодорог в Украине на сумму EUR450 млн и финансировании проектов аграрной группы "Кернел" на 90 млн евро.

Напомним:

В ноябре 2019-го премьер-министр Алексей Гончарук подписал два документа с Европейским инвестиционным банком и ЕБРР о привлечении 900 миллионв евро на строительство и реконструкцию украинских дорог.

В сентябре Кабинет министров утвердил условия запуска совместного проекта Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по финансированию достройки линии метрополитена в Харькове.