Ограничения на ввоз украинской курятины в ЕС еще действуют — Госпродпотребслужба

Ограничения на ввоз украинской курятины в Европейский Союз и ряд других стран, введенные из-за вспышки птичьего гриппа в Украине в январе, пока еще действуют.

Об этом заявила и.о. председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"На сегодняшний день ограничения на импорт действуют для всей территории Украины. Однако, по информации наших источников, страны-члены ЕС поддержали предложение о применении зонирование по гриппу птицы в Украине. Официальное решение Европейской комиссии будет опубликовано через десять дней после заседания, которое состоялось 13- 14 февраля", - сказала Шевченко.

Что касается Беларуси, которая также приостановила импорт украинской курятины, яиц и других продуктов птицеводства, Шевченко рассказала, что Госпродпотребслужба ведет переговоры с каждой отдельной страной об отмене импортных ограничений и признания принятых мер по ликвидации гриппа.

"Вспышка гриппа птицы в Украине была единичной, все необходимые фитосанитарные меры приняты и завершены. Мы ожидаем, что наши торговые партнеры с уважением отнесутся к украинскому законодательству и процедурам, и восстановят импорт", - отметила она.

Отметим, что 29 января в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона убеждала европейских партнеров локализовать запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.

Напомним, в марте 2019 года Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, с целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС.

Решение касалось ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС.

В конце концов, Евросоюз увеличил беспошлинные квоты на курятину из Украины и закрыл лазейку компании миллиардера Юрия Косюка.

Европейская правда