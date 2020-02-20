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Пользователи Apple смогут сменить браузер и почту по умолчанию

Четверг, 20 февраля 2020, 17:35
 

Компания может добавить в системы iOS и iPadOS возможность выбора стандартных приложений.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

Это позволит владельцам iPhone и iPad выбирать, в каком браузере открывать ссылки и какой почтовый клиент должен использоваться по умолчанию.

Сейчас пользователи могут устанавливать сторонние приложения из магазина App Store, однако при нажатии ссылок запускаются только приложения от Apple – Safari и "Почта".

Магазин приложений App Store появился на iPhone в 2008 году.

Первоначально Apple не разрешала размещать в App Store любые приложения, дублирующие функциональность стандартных, однако впоследствии политика стала более либеральной. До 2010 года в магазине появилось несколько альтернативных браузеров, включая Opera Mini.

Напомним:

Программы из App Store и Google Play с начала 2019 года совокупно получили 39,7 миллиарда долларов выручки, что на 15,4% больше прошлогоднего показателя (34,4 миллиарда долларов).

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Apple

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