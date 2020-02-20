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Bolt запустил в тестовом режиме детский тариф с автокреслами

Четверг, 20 февраля 2020, 16:28
 

Сервис заказа поездок Bolt запустил в тестовом режиме услугу Bolt Kids, которая позволяет заказывать автомобиль с креслом для ребенка, услуга пока доступна только в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Bolt.

"Bolt Kids - специальная категория для пассажиров с детьми до 12 лет, весом до 36 кг и ростом до 145 см. Такие авто оборудованы универсальным креслом и рассчитаны на двух взрослых (не считая водителя) и ребенка", - говорится в сообщении.

Детский тариф в Киеве пока работает в тестовом режиме - на время этого периода он не предусматривает дополнительной платы за наличие кресла.

Отмечается, что пассажир с ребенком должен выбирать такой пункт посадки, где водитель сможет остановиться на некоторое время и настроить кресло.

Кроме этого, заказ поездок для перевозки детей без сопровождения запрещен.

Также сообщается, что в случае, если ребенок испачкал салон автомобиля, клиент несет ответственность за возмещение расходов на химчистку.

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