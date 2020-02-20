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Украина и Турция договорились увеличить частоту авиасообщения между странами

Четверг, 20 февраля 2020, 15:33
 

Украина и Турция 20 февраля договорились увеличить частоту авиасообщения между странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Турции.

"В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции. По результатам стороны договорились о дальнейшем увеличении частоты авиасообщения между странами", - говорится в сообщении.

Европейская правда

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Украина Турция авиа

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