СБУ раскрыла хищение 80 миллионов должностными лицами госбанка
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц киевского филиала одного из госбанков на хищении почти 80 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Во время досудебного следствия правоохранители установили, что руководитель среднего звена банка совместно с другим работником организовали механизм противоправного вывода средств из государственного учреждения.
Они открывали десятки счетов на физических лиц по поддельным документам. Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали", - говорится в сообщении.
Двум работникам банка сообщили о подозрении по ст. 358 и ст. 366 УК, ведется досудебное следствие.
Экономическая правда
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