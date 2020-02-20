Финансовые учреждения готовятся отчитываться НБУ в тестовом режиме

НБУ в рамках проекта "сплит" начал подготовку к тестированию представления отчетности небанковскими финучреждениями в унифицированном формате.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Объем отчетности, периодичность ее представления и количество отчетных показателей будет соответствовать законодательству Украины и действующим нормативно-правовым актам регуляторов финансового рынка и не будет меняться до конца 2020 года.

Тестовое представление отчетности должно помочь компаниям быстрее адаптироваться к изменениям в формате представления данных", - говорится в сообщении.

Представление отчетности осуществляется через специальный ресурс Национального банка portal.bank.gov.ua, доступ к которому требует предварительной регистрации.

Отмечается, что до 28 февраля 2020 года НБУ будет собирать актуальную информкцию о небанковских финучреждениях для регистрации на вебпортал.

"Каждому НФУ необходимо почтой отправить письмо на адрес Департамента статистики и отчетности НБУ информации в соответствии с шаблоном, доступном на сайте центробанка.

Письмо должно быть подписано руководителем и заверено печатью юридического лица (при наличии)", - пояснили в Нацбанке.

С 1 марта 2020 года зарегистрированные финкомпании смогут в тестовом режиме подать отчетность в Нацбанк. Для этого на сайте НБУ будет размещен реестр тестовых отчетных показателей. Регистрация постепенно будет наполняться отчетными файлами, которые сейчас НФУ подают в Нацкомфинуслуг.

А с 1 июня 2020 года на сайте будет размещен полный реестр отчетных показателей для НФУ.

Начиная с 1 июля 2020 года, НФУ будут подавать отчетность только в НБУ через вебпортал в соответствии с указанным реестром отчетных показателей, в частности отчетность за второй квартал 2020 года.

Напомним:

16 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о "сплите", который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.

Закон, в частности, предусматривает передачу части полномочий Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, к Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также предусматривается передача остальных полномочий Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, к Нацбанку.