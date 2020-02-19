"Доступные кредиты 5-7-9%": к программе присоединились 3 частных банка

Совет Фонда развития предпринимательства, который администрирует программу "Доступные кредиты 5-7-9%", принял решение удовлетворить заявки АО АКБ "ЛЬВОВ", АО "Кредобанк" и АО "ПУМБ".

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Желание частных банков, в том числе с иностранным капиталом, присоединиться к программе свидетельствует о прозрачных и понятных методах работы Фонда.

Вскоре клиенты новых учреждений-партнеров смогут воспользоваться условиями программы", - заявил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Министерства финансов Руслан Гашев.

Сейчас воспользоваться программой дешевого кредитования можно, обратившись в 7 банков: Ощадбанк, Приватбанк, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", Банка "Львов", "Кредобанк"и "ПУМБ".

Узнать больше: Как получить "доступные кредиты" под 5-9% годовых

Напомним:

В течение последних 2 недель государственные банки выдали кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 27 миллионов гривен.

Четыре государственных банка - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк заключили с Фондом развития предпринимательства соглашение об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Предварительные заявки в Приватбанке на полученные льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже подали 9 279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

5 банков сейчас завершают подготовительные процедуры и скоро будут рассмотрены советом Фонда развития предпринимательства (исполнителем госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%") как потенциальные уполномоченные банки.