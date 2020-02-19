Газоснабжение 52 тепловиков может быть прекращено из-за долгов перед "Нафтогазом"

НАК "Нафтогаз Украины" сообщает о риске прекращения газоснабжения для 52 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных ПСО.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

ПСО (Public Service Obligation) - это специальные обязательства по продаже газа для нужд населения по льготной цене, которые возлагались правительством на "Нафтогаз".

По оперативным данным на 19 февраля 2020 для выполнения такими предприятиями требований по расчетам необходимо в срок до 25 февраля 2020 года включительно, выплатить в пользу компании более 392 миллионов гривень.

Нафтогаз обращает внимание предприятий-должников на то, что в случае неуплаты хотя бы минимального платежа до 25 февраля включительно, таким предприятиям для продолжения получения газа с 1 марта необходимо будет осуществить в срок до 28 февраля, кроме минимального платежа, также и оплату стоимости природного газа , потребленного в январе этого года.

Напомним:

24 января в "Нафтогазе" заявили о возможном срыве отопительного сезона в 30 городах Украины из-за долгов за газ 37 производителей тепла.

Позже 19 из 37 предприятий-должников оплатили необходимый минимальный платеж и избежали риска отключения от газоснабжения, но 18 производителей тепла все еще находятся в зоне риска.

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