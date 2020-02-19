АМКУ выиграл в Верховном суде дело о штрафе на 15 миллионов "Запорожьеоблэнерго"

Верховный суд поддержал позицию АМКУ о наличии в действиях "Запорожьеоблэнерго" нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

В Комитете напомнили, что на ОАО "Запорожьеоблэнерго" наложили штраф на общую сумму 14,9 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

В частности, АМКУ признал нарушением законодательства такие действия предприятия:

невыполнение в октябре 2015 года обязательства по прекращению нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, установленного пунктом 4 решения административной коллегии Запорожского областного территориального отделения от 29.09.2015 № 43-рш;

безосновательный отказ ООО "Центр энергетического моделирования" в течение ноября 2015 - марта 2016 года в согласовании сообщений на заявленный объем покупки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии, что привело к прекращению в период декабрь 2015 - апрель 2016 года предоставления услуги по передаче местными электрическими сетями электроэнергии.

ОАО "Запорожьеоблэнерго" обжаловало решение АМКУ о штрафе в Хозсуде Киева, решением суда от 04.07.2019 в удовлетворении иска предприятию было отказано.

"Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 15.10.2019 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда постановил Решение Хозяйственного суда города Киева от 04.07.2019 и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 15.10.2019 оставить без изменения, а кассационную жалобу ОАО "Запорожьеоблэнерго" - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Экономическая правда