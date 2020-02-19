МАУ планирует в мае запустить рейсы в Саудовскую Аравию
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует запустить рейсы в Саудовскую Аравию с 24 мая 2020 года.
Об этом заявил в ходе общения с журналистами в аэропорту "Борисполь" президент МАУ Евгений Дыхне, передает Интерфакс-Украина.
"В Саудовской Аравии мы уже начали процесс сертификации авиакомпании. Это сложный процесс, но нам бы хотелось пройти все эти процедуры как можно скорее и в последний день Рамадана запустить первый рейс", - заявил он.
По словам Дыхне, в планах компании развивать рейсы на Африканский континент, а также рейсы в Ливан.
Напомним:
В январе 2020-го в МАУ заявляли что из-за вынужденного облет Персидского залива, рейсы в Дубай находятся под вопросом.
В связи с нерентабельностью, с января 2020 года МАУ прекращает выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом, а с марта 2020 между Киевом и Бангкоком.
Ранее МАУ сообщала, что в связи с нерентабельностью авиакомпания прекращает выполнение рейсов из аэропорта Борисполя в Амман, Минск и Ригу, полеты между Киевом и Пекином также будет приостановлены.
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