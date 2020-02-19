Кабмин не будет задерживать конкурс на главу "Укрэнерго" — Гончарук

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ожидает скорейшего завершения конкурса на главу "Укрэнерго".

Об этом от сообщил во время брифинга Кабмина.

Он отметил, что для работы нужен постоянный менеджер, а сейчас в компании исполняющий обязанности.

"Правительство не будет делать ничего, чтобы замедлить этот процесс. В ближайшим времени решение должно быть принято", - добавил он.

Напомним:

15 февраля СМИ сообщали, что Кабинет министров поручил Министерству финансов и наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго" остановить конкурс на главу этой компании, а также назначить нового в.о. руководителя.