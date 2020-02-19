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"Новая почта" не планирует приостанавливать отправления из Китая

Среда, 19 февраля 2020, 14:55
 

"Новая Почта Интернешнл" не планирует приостанавливать доставки в/из Китая, посылки из Китая доставляются в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отправления из Украины в Китай мы со своей стороны доставляем по-прежнему, но локальная доставка в пределах самого Китая может происходить с задержками. Это связано с ограничениями работы китайских компаний в связи с короновирусом.

Мы предупреждаем своих клиентов о возможных задержках при отправлении посылок", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что пока трудно проанализировать, повлиял ли коронавирус на объемы посылок из Китая.

Напомним:

"Укрпочта" прекратила принимать посылки в Китай.

Экономическая правда

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Новая почта Китай

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