"Укртелеком" повысит тарифы на 20% с 1 марта

Компания "Укртелеком" с 1 марта 2020 года повышает тарифы на стационарную телефонную связь и проводное радиовещание - тарифы вырастут на 18-24 грн (20-24%).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с 1 марта прекращается действие "скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января".

В частности, тариф "Домашний Безлимитный" будет стоить 123 гривен в месяц (вместо 99 гривен), тариф "Домашний Базовый" - 117 гривен (вместо 94 гривен), а тариф "Простой" - 73,81 гривен в месяц (вместо 67,10 гривен).

Стоимость услуги проводного радиовещания с 1 марта подорожает с 35 до 45 грн в месяц.

Напомним:

"Укртелеком" с января 2020 года планировал повысить ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%), но позже отложил повышение тарифов.

Экономическая правда