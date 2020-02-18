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Реинтеграция Донбасса могла бы принести 1,5% к росту ВВП — Bank of America

Вторник, 18 февраля 2020, 18:17
 

Потенциальная реинтеграция Донбасса могла бы добавить к 1,5 п. п. к росту ВВП Украины в течение двух-трех лет, допускает Bank of America в своем аналитическом отчете.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Потенциальная интеграция территорий может повысить номинальный ВВП на 3-5 п. п. И ускорить рост на 1-1,5 п. п. в период после послевоенного восстановления", - говорится в документе, которым располагает агентство.

По мнению аналитиков, послевоенное восстановление могло бы быть частично профинансировано внешней донорской помощью.

"И Донецкая, и Луганская области составили более 15,7% ВВП Украины в 2012 году, до войны. Вклад этих регионов, которые все еще находятся под украинским контролем, упал примерно до 12,7% в 2017 году.

Мы считаем, что это может указывать на единоразовый рост до номинальных значений ВВП, что составляет менее 3%", - поясняется в отчете.

По мнению аналитиков, нормализация экономических связей с регионом могла бы ускорить рост реального ВВП уже в первый год на 0,5 п. п.

Напомним:

Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.

В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%

В Нацбанке ожидают, что экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

Правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.

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Донбасс Bank of America ВВП

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