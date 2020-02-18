Харьковский аэропорт занял 3 место по приросту пассажиропотока в Европе

Аэропорт "Харьков" по итогам 2019- го года занял третье место в рейтинге Международного совета аэропортов по приросту пассажиропотока, его показатели увеличились на 38,4%.

Об этом сообщает ACI Europe

Согласно данным ACI Europe, на первом и втором месте находятся аэропорты Охрида (Северная Македония, +72,1%) и Кутаиси (Грузия, +41,6%).

При этом прирост пассажиропотока аэропорта "Борисполь" составил 21,1%

Исследование проводилось среди аэропортов Европы, согласно общим результатам аэропорты стран ЄС снизили показатели в 2019 році на 3,2%, в то время как аэропорты стран не членов ЕС, увеличили пассажиропоток на 1,9%.

Напомним:

В 2019 году пассажиропоток в украинских аэропортах по сравнению с 2018 годом увеличился на 18,5% и составил почти 24,34 миллиона человек.