Все разделы
Укр / Рус

Нефьодов рассказал, как влияет коронавирус на таможенные поступления

Вторник, 18 февраля 2020, 17:46
 

Торговля с Китаем может сократиться из-за коронавируса, но пока что сложно спрогнозировать повлияет ли это на поступления. 

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в интервью РБК-Украина.

"По крайней мере, уже есть первые сообщения, что на некоторых фабриках устанавливают дополнительные отпуска. Конечно, может быть падение объемов или подорожание товаров, которые идут из Китая. 

Влияние на поступления таможни из-за этой проблемы пока сложно спрогнозировать. Эта тенденция еще не столь очевидна", - объясняет Нефьодов.

Также глава таможни рассказал, как обстоят дела с посылками из маркетплейса AliExpress.

"Они (посылки - ред.), наверное, идут медленнее. Их, насколько знаю, дополнительно дезинфицируют при отправлении. 

Возможно, и сознательно придерживают отправления, поскольку вирус, насколько известно от врачей, живет на поверхности без контакта с людьми какое-то ограниченное время", - комментирует Нефьодов.

Напомним:

Каждый рабочий день с начала 2020-го года Государственная таможенная служба перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.

За 2019-й год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов - это на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году.



Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

таможня коронавирус

powered by lun.ua
Материалы по теме
Средний размер штрафов на таможне вырос в 4 раза 18 февраля 2020, 15:39
На таможнях обновили до 40% всех руководителей, процесс продолжается — Нефьодов 18 февраля 2020, 13:29
Зеленский подписал закон о едином юрлице для Таможенной службы и Налоговой 11 февраля 2020, 16:47
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!