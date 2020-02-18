Нефьодов рассказал, как влияет коронавирус на таможенные поступления

Торговля с Китаем может сократиться из-за коронавируса, но пока что сложно спрогнозировать повлияет ли это на поступления.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в интервью РБК-Украина.

"По крайней мере, уже есть первые сообщения, что на некоторых фабриках устанавливают дополнительные отпуска. Конечно, может быть падение объемов или подорожание товаров, которые идут из Китая.

Влияние на поступления таможни из-за этой проблемы пока сложно спрогнозировать. Эта тенденция еще не столь очевидна", - объясняет Нефьодов.

Также глава таможни рассказал, как обстоят дела с посылками из маркетплейса AliExpress.

"Они (посылки - ред.), наверное, идут медленнее. Их, насколько знаю, дополнительно дезинфицируют при отправлении.

Возможно, и сознательно придерживают отправления, поскольку вирус, насколько известно от врачей, живет на поверхности без контакта с людьми какое-то ограниченное время", - комментирует Нефьодов.

Напомним:

Каждый рабочий день с начала 2020-го года Государственная таможенная служба перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.

За 2019-й год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов - это на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году.





