Платежки на газ снизятся благодаря стабилизации рынка и транзитному соглашению — Оржель

Снижение цен на газ в платежках стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель передает пресс-служба ведомства.

"В феврале, в марте, летом - будет рекордно меньшая цена на газ, т.к нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - отметил Оржель.

Он также подчеркнул, что благодаря подписанию транзитного соглашения с РФ, трейдеры не смогли заработать миллиардные прибыли.

"..Я непосредственно сидел с людьми-трейдерами и они говорили, что смотрят подпишет Украина, или не подпишет этот договор.

В случае неподписания, они бы заработали большие деньги - миллиарды долларов, в случае подписания - потеряли бы огромные средства.

Они не заработали, но это дало возможность снизить цены для украинцев", - отмечает министр.

Также Оржель добавил, что деньги, которые государство получило в рамках Стокгольмского арбитража, правительство хочет потратить на дороги.

Напомним:

12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале платежки будут самыми низкими за всю зиму.

"Она будет ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал премьер.

Энергопровайдер ETG.UA сообщает, что цена газа на украинском рынке упала до отметки 186 долларов за 1 тысячу кубометров начиная с 3-го квартала 2019-го года, что является минимумом для последних 10-ти лет.

"Нафтогаз" уже посчитал январскую цену на топливо по новой методике. Она составляет 4650 грн за тыс куб м (без НДС, наценки газзбытов и транспортировки). Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года. Однако если сравнивать с декабрем 2019 года, то цена выросла на 8,7%.