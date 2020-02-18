Милованов рассказал о первых результатах борьбы с теневой занятостью
Инспекторы Государственной службы труда посетили 184 319 предприятий и обнаружили 315 субъектов, которые вели хозяйственную деятельность без государственной регистрации и использовали незадекларированную работу.
Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.
"То есть этих предприятий не существует, но люди там работали. 700 украинцев вообще никак не оформлены. Это ли не рабство?", - добавил министр.
"Пока инспекторы работали "в полях", работодатели массово начали отправлять в налоговую сообщение об оформлении трудовых отношений. На работу в сфере торговли, временного размещения и общественного питания оформили более 123 тысяч человек. Очень крутой результат", - отметил Милованов.
По его словам, пятая часть всех занятых украинцев работают "без трудовой".
"Это риск - для работника остаться без денег и компенсаций (при травме, например), а для работодателя - получить штраф до 141 тыс грн", - подчеркнул глава Минэкономики.
Он написал, что сейчас идет инспекционная кампания - когда инспекторы уже не разъясняют, а штрафуют тех, кто не упорядочил трудовые отношения с наемными работниками.
"Дальше - рейды по предприятиям строительной отрасли, сельского хозяйства, транспорта", - подчеркнул министр.
Напомним:
Ранее сообщалось, что Госслужба по вопросам труда в течение 1-10 февраля 2020 года планирует провести проверку 3 тысяч предприятий - будут проверять правильность оформления трудовых отношений с работником, за нарушение будут налагать крупные штрафы.
Экономическая правда
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