Cуд обязал Google раскрыть личность пользователя, оставившего отрицательный отзыв

Федеральный суд Австралии обязал Google раскрыть личные данные анонимного пользователя, который оставил отрицательный отзыв о работе стоматолога-хирурга.

Об этом пишет abcnews.

Доктор Мэтью Каббабе утверждает, что пользователь под ником CBsm 23 посоветовал "держаться подальше" от дантиста, а процедуру, которую ему делали, назвал "чрезвычайно неудобной, некомфортной".

Стоматолог обратился к Google с просьбой удалить отзыв, а после отказа – раскрыть личность анонимного пользователя, но компания снова отклонила его запрос, объяснив тем, что "нет достаточных оснований для расследования".

Каббабе обратился в суд, который позволил ему подать заявление о клевете, а Google обязал раскрыть личные данные, включая имена, номера телефонов, местоположения и IP-адреса всех пользователей, которые могли быть причастными к публикации отзыва.

Google уже заявила, что не будет комментировать любые правовые вопросы по данному делу.

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