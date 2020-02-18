Правительство разработало систему рейтингов глав облгосадминистраций

В правительстве составили перечень показателей эффективности для оценки работы председателей областных государственных администраций.

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Делюсь с вами KPI, которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации", - написал Дубилет.

Перечень показателей:

Количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием

Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением

Расширение сети опорных заведений общего среднего образования

Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом

Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания

Количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь

Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи

Обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения

Уровень охвата прививками

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция

Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет

Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности

Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой)

Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности

Выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития":

Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах

Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года

Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области

Объем доходов сводного бюджета области

Объем капитальных расходов сводного бюджета области

Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы)

Стоимость закупок в электронной системе закупок

Открытые торги, относящиеся к сфере их управления:

Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.

По словам Дубилета, в систему заложены несколько принципов:

Мы сформулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития. Показателей не может быть много, желательно не более 25. Сначала у нас получилось около 100 критериев. Но тем, кого система измеряет, с таким было бы невозможно работать, то пришлось чем-то жертвовать. Понятно, в показатели следует включать только те, на которые руководители ОГА имеют непосредственное влияние. Желательно, краткосрочное. Показатели должны постоянно обновляться на небольшой процент. С одной стороны, какие-то задачи могут становиться менее актуальными, с другой стороны, система должна быть постоянной.

Министр сообщил, что первое подведение итогов состоится по результатам первого квартала 2020 года.

Экономическая правда