Правительство разработало систему рейтингов глав облгосадминистраций
В правительстве составили перечень показателей эффективности для оценки работы председателей областных государственных администраций.
Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
"Делюсь с вами KPI, которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации", - написал Дубилет.
Перечень показателей:
Количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием
Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением
Расширение сети опорных заведений общего среднего образования
Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом
Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания
Количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь
Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи
Обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения
Уровень охвата прививками
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция
Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет
Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности
Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой)
Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности
Выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития":
Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах
Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года
Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области
Объем доходов сводного бюджета области
Объем капитальных расходов сводного бюджета области
Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы)
Стоимость закупок в электронной системе закупок
Открытые торги, относящиеся к сфере их управления:
Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.
По словам Дубилета, в систему заложены несколько принципов:
Мы сформулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития.
Показателей не может быть много, желательно не более 25. Сначала у нас получилось около 100 критериев. Но тем, кого система измеряет, с таким было бы невозможно работать, то пришлось чем-то жертвовать.
Понятно, в показатели следует включать только те, на которые руководители ОГА имеют непосредственное влияние. Желательно, краткосрочное.
Показатели должны постоянно обновляться на небольшой процент. С одной стороны, какие-то задачи могут становиться менее актуальными, с другой стороны, система должна быть постоянной.
Министр сообщил, что первое подведение итогов состоится по результатам первого квартала 2020 года.
Экономическая правда
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